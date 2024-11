Il cantante Alborosie in concerto a Soverato

Classe 1977, lunghi rasta e uno stile stravagante, nelle sue vene scorre un mix di sangue siculo-calabrese, fin da giovane coltiva una forte passione per la musica reggae di Bob Marley & The Wailers, Peter Tosh, Burning Spear, Culture e The Upsetters, genere dal quale era sempre stato maggiormente influenzato.

Stiamo parlando di lui, Alberto D’Ascola, meglio noto come Alborosie, cantante, beatmaker e musicista italiano naturalizzato giamaicano, ex leader e fondatore della band Reggae National Tickets, da anni trasferitosi in Giamaica per confrontarsi con la cultura reggae e rastafari, che sarà presto protagonista di un evento live estivo nella nostra Calabria.

A distanza di due anni esatti dalla sua ultima apparizione italiana, Alborosie farà ritorno nel suo paese d’origine con il fantastico tour “Freedom & Fyah” e tra le tante tappe, si esibirà in un imperdibile concerto calabrese, nella Summer Arena di Soverato, struttura con ben oltre 4000 posti a sedere e un mega palco, in cui l’artista terrà un vero e proprio show musicale, grazie anche all’ottima macchina organizzativa della Esse Emme Musica di Maurizio Senese, nonché promoter dell’evento.

“La promozione turistica avviene anche attraverso gli eventi musicali – spiega Senese – La Summer Arena sarà il grande teatro all’aperto della regione, motivo in più per venire a Soverato”.

L’appuntamento per il concerto di Alborosie è il 25 Agosto 2016, ore 22:00, Summer Arena Soverato!