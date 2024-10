Il cantautore calabrese Ironico esce con l’album ‘Il viaggio’

“Il Viaggio” è il titolo dell’album di esordio del cantautore calabrese Ironico. Nove brani in cui l’autore affronta tematiche di carattere sociale e autobiografico esprimendosi in modo sincero e positivo seppure a volte in tono nostalgico. Nove brani che offrono all’ascoltatore spunti di riflessione e momenti emozionanti grazie alle atmosfere create da melodie retrò contaminate da suoni più moderni.

Appassionato di musica sin dalla tenera età, l’artista scopre la sua vena di autore e compositore a seguito della passione che lo lega al suo strumento musicale preferito: la chitarra. Inizia così un percorso che lo porterà alla realizzazione di canzoni per la discografia italiana distribuiti attualmente sulle piattaforme digitali in 240 territori nel mondo.

Dal 1999, anno in cui concorre al Festival di Castrocaro arrivando in semifinale, si sono susseguite partecipazioni a Festival di rilievo nazionale e collaborazioni musicali (2001 – partecipa al Giro Festival indetto da Radio Italia Video Italia; 2003 – partecipa al Song Festival di RDS Radio Dimensione Suono; 2005 – partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani come Autore; 2006 – scrive il brano “Ci sto” per una produzione di Marco Occhetti, in arte “Kim”, ex cantante dei Cugini di Campagna; 2007 – scrive la colonna sonora del cortometraggio “Il canto di fuoco” del regista Antonio Antonuccio trasmesso su Sky nel programma “Piccoli e Grandi Film”; 2010 – scrive brani per PIGREKO interprete del cd “Carosello” pubblicato da Mondadori; 2011 – propone brani per la realizzazione del primo album della cantante reggina Micaela Foti; 2012 – realizza il singolo “Non è un gioco” che riceve consensi di pubblico e ha risonanza su Radio e Televisioni regionali; 2014 – partecipa al “Premio Donida”). È attualmente impegnato nella promozione dell’Ep “Fuori” prodotto dall’etichetta discografica Suoneria Mediterranea, contenente oltre al singolo “Non è un gioco”, altri 4 inediti.

“L’album – dichiara Ironico – nasce, come per ogni cantautore, dalla necessità di comunicare le proprie emozioni e dopo diverse esperienze che mi hanno permesso di arrivare all’identità musicale più vicina alla mia personalità e che potesse rendermi riconoscibile al pubblico”.

Ecco l’idea di IRonico, che vuol essere un invito a non prendersi troppo sul serio pur essendo consapevoli della propria realtà trasmettendo nei testi delle canzoni un messaggio positivo. Un progetto nato tre anni fa con il singolo Evoluta Società e che nel 2019 vede il suo debutto con l’album ‘Il viaggio’”.