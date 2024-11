Il cantautore Cecè in concerto a Reggio Calabria

Aperte le prenotazioni per lo showcase del cantautore reggino alla Gilda degli Artisti

Sarà il giovane artista reggino Cecè il protagonista del prossimo Showcase che si terrà domenica presso la Gilda degli Artisti di Reggio Calabria.

Durante la serata l’artista racconterà la sua esperienza musicale ed i suoi progetti per il futuro che passano dal recente “Bivacco”, un EP prodotto da poco prodotto ed ascoltabile in parte sulle piattaforme online.

Continua l’estate alla Gilda degli Artisti e continuano le proposte di questa incredibile realtà reggina. “Possiamo continuare ad offrire, come alternativa ai soliti contesti, l’ambiente fatto di arte e divertimento che vorremo vedere e vivere. Con gli Showcase presentiamo un artista anche al di la del consueto spazio reggino, utilizzando i video come mezzo di diffusione sul web.” ha commentato il Bak, a capo della GIlda degli Artisti. E proprio il video sembra il mezzo chiave per la comunicazione della Gilda, con dei Vlog che si rivolgono sempre più spesso alle persone che non sono legate al territorio reggino. “Penso che l’affluenza di turisti e semplici curiosi disposti a trascorrere del tempo negli scenari che hanno imparato a conoscere tramite il web parli da sola. E’ stata un’estate di grandi cambiamenti ma anche di grandi soddisfazioni qui alla Gilda.”

Per tutte le informazioni riguardo l’evento e tutte le iniziative della Gilda degli Artisti è possibile consultare il sito www.gildaartisti.org