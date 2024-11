Il Castello Aragonese di Reggio aperto fino alle 23:00

La cooperativa sociale Turismo per tutti , aderendo al progetto nazionale di apertura prolungata per tre ore, quindi fino alle ore 23, disposto dal Ministero dei beni culturali e del turismo comunica he il castello aragonese, dove e’ in svolgimento l’evento “arte, musica&vita”, rimarra’ aperto fino alle ore 23, con ultimo accesso alle ore 22:30.

Si ricordano le mostre in esposizione:

– Il castello e la città tra l’800 e il ‘900: documenti ed immagini;

– Mostra collettiva degli artisti contemporanei: riccardo natili, antonino attina’, elisabetta marciano’, mariella costa, valentina versace;

– Mostra gendarmeria: allestimento sala d’armi.