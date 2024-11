Il Castello Aragonese si illumina con i colori della bandiera belga

Si tinge con i colori della bandiera belga il Castello Aragonese di Reggio Calabria. In segno di vicinanza con i familiari delle vittime degli attentati di Bruxelles il Sindaco Falcomatà ha chiesto che uno dei monumenti simbolo della città fosse illuminato con i colori del Belgio.

Il primo Cittadino di Reggio Calabria ha espresso in un messaggio pubblicato sulla pagina facebook l’assoluto «sgomento per l’ennesimo vile attentato terroristico in Belgio ai danni di tanti cittadini che vivevano l’ordinaria quotidianità delle loro giornate».

«Alle vittime vanno le nostre preghiere – ha aggiunto – un abbraccio forte e affettuoso alla comunità reggina in Belgio e ai tanti nostri concittadini attualmente a Bruxelles, in particolar modo alla delegazione di amministratori locali che in questi giorni era in visita istituzionale al Parlamento Europeo».