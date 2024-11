Il Circo Lidia Togni a Reggio Calabria

Un’esplosione di luci colori e suoni. Con questa prerogativa Lidia Togni organizzatrice di grandi eventi e da anni alla ricerca di spettacoli innovativi ritorna a Reggio Calabria, eccezionalmente in zona “Tempietto a Mare” dal 24 settembre al 12 ottobre con un nuovo spettacolo.

In occasione della permanenza a Reggio Calabria, Lidia Togni ha organizzato l’evento “Porte Aperte al Circo” che si svolgerà domenica 27 settembre. Per l’occasione la città viaggiante e il suo parco zoologico saranno aperti gratuitamente alla cittadinanza a partire dalle ore 11,30 mentre alle ore 12, all’interno del circo, sarà celebrata la Santa Messa da S.E. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo di Reggio-Bova.

Questi gli orari degli show: giorni feriali ore 18.00 e ore 21.15; sabato e domenica ore 17 e ore 19,30; il 6 e il 7 ottobre riposo settimanale; il 12 ottobre spettacolo unico alle ore 18.