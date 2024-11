Il Circolo Tennis Polimeni ospita Bassano e cerca il pass per la finale

Il campionato maschile di serie B affiliati Fit a squadre entra nel vivo con gli incontri di semifinale play off in gara unica, una sorta di spareggio (in casa delle migliori classificate al termine della regular season) per l’approdo alla finalissima che vale la serie A2. Il CT Rocco Polimeni, che ha chiuso il girone 7 con un brillante secondo posto, ospita domani sui campi in terra rossa di Parco Pentimele la Società Tennis Bassano. Un incontro al quale i ragazzi del presidente Postorino arrivano preparati mentalmente e fisicamente, consci della loro forza e desiderosi di guadagnarsi l’atto conclusivo della stagione.

Fra le fila reggine sicuro assente il n° 1 Marco Trungelliti. L’argentino non si è ancora ripreso dal problema all’anca rimediato durante le qualificazioni del Roland Garros e non farà parte della contesa.

Questi gli schieramenti che scenderanno in campo: per i calabresi Andrea Grazioso (2.3), Corrado Summaria (2.4), Diego Alvarez (2.5), Emanuele Tarsia (2.8) e Roberto Romeo (3.4); per i veneti Matteo Baldi (2.5), Tommaso Gabrieli (2.5), Luigi Zitarosa (2.6), Mattia Bedolo (2.6), Cesare Gabrieli (2.8), Marco Moretto (3.3), Luca Liviero (3.4), Tommaso Moretto (3.5) e Alessandro Todesco (4.2).

I vicentini sono una squadra temibile. Hanno guadagnato l’accesso al tabellone dei play off chiudendo al terzo posto il girone 8 alle spalle di TC Borgaro e CT Giotto.

In caso di successo il CT Polimeni affronterà in finale (andata 21 giugno a Reggio Calabria, ritorno 28 giugno) il CT Trento.

In settimana, intanto, si è svolto il sorteggio del tabellone play off di serie C femminile. Le tenniste reggine, che hanno dominato la fase regionale, se la vedranno in trasferta (21 giugno) a Bettole di Buffalora, nel bresciano, contro l’Asd E.Rossi Pro Kennex Tennis School.