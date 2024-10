Il comico reggino Gennaro Calabrese irresistibile nei panni di Salvini e Di Maio

Come sempre irresistibile, il comico reggino Gennaro Calabrese scherza sui due vice premier Salvini e Di Maio con il brano ‘Giggino y Mattè‘.

Melodie e ispirazione che arriva direttamente dai TheGiornalisti e la loro ‘Maradona y Pelè’, stavolta non si tratta dei due giocatori più grandi della storia ma dei leader di Lega e Movimento 5 Stelle.

Prendendo spunto dai temi d’attualità come immigrazione, cannabis light e frizioni con l’Unione Europea, Calabrese dimostra di saper far ridere e riflettere allo stesso tempo grazie alla capacità di sottolineare i tratti distintivi dei due politici, come fatto in passato con Matteo Renzi e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

