Il Dott. Cosimo Carmelo Caridi nuovo Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Con recente Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Dott. Cosimo Carmelo Caridi è stato nominato, su designazione unanime del Consiglio accademico, Presidente dell’Accademia di Belle Arti della nostra Città per il prossimo triennio.

Il neo Presidente, dirigente regionale, succede nel prestigioso incarico al Dott. Maurizio Demetrio Mauro ed è alla seconda esperienza alla guida dell’importante Istituzione Cittadina, dopo aver ricoperto il medesimo ruolo negli anni 2005-2007.

All’atto dell’insediamento, il Dott. Caridi ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Nel ringraziare il Ministro Stefania Giannini per la fiducia accordatami, desidero, anzitutto, esprimere un vivo apprezzamento al Dott. Mauro che ha svolto le sue funzioni con impegno ecompetenza.

Sono cosciente della grande responsabilità attribuitami, per il ruolo di primissimo piano che la nostra Accademia riveste tra le Istituzioni universitarie e culturali del territorio, e impronterò la mia azione alla massima collaborazione con gli altri membri del Consiglio di amministrazione, il Direttore, Prof. Daniela Maisano, il Consiglio Accademico e le componenti della nostra Comunità accademica (Docenti, Studenti, Personale amministrativo ed ausiliario), certo che la nostra Istituzione, grazie alle grandi competenze didattiche e professionali che la contraddistinguono, possa svolgere una funzione sempre più incisiva in Calabria, attraverso la realizzazione di progetti formativi, di ricerca e produzione artistica rivolti agli studenti e al mondo dell’arte, ma anche a supportare le amministrazioni locali in un’opera di riqualificazione estetica dell’ambiente”