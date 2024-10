Il gelato reggino è sempre il più buono: gelateria reggina vince concorso nazionale

Antica Gelateria Strati di Siderno si è aggiudicato il primo posto come migliore gelateria d’Italia

Il gelato reggino è sempre il più buono. Sono numerosi e importanti i riconoscimenti ottenuti dalle gelaterie reggine negli ultimi anni, conferma che il gelato del nostro territorio è tra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale.

L’ultima soddisfazione è arrivata dal concorso come miglior gelateria d’Italia vinta dall’Antica Gelateria Strati di Siderno.

Con la chiusura delle votazioni avvenuta oggi alle ore 12, il portale gastronauta.it ha decretato la vittoria dell’Antica Gelateria Strati come migliore gelateria d’Italia!

Il contest, che ha permesso al pubblico di votare in prima persona per la propria gelateria preferita, ha visto fino all’ultimo minuto un avvincente testa a testa con una gelateria di Cantù ma, per poche decine di voti, è stata alla fine la gelateria di Siderno a risultare migliore d’Italia 2019.

Un risultato che dimostra non solo l’eccellenza della gelateria, ma anche l’unità della comunità sidernese, che ha fatto volentieri la propria parte per quattro giorni per garantire a un team di professionisti questa grande soddisfazione.