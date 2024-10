Il Giro d’Italia nel 2020 torna in Calabria

Confermata la partenza dall'Ungheria, precisamente da Budapest, prima del rientro in Italia e le due tappe in Calabria

Svelato il percorso del giro d’Italia del 2020. Confermata la partenza dall’Ungheria, precisamente da Budapest, come già capitato negli anni scorsi quindi si inizia dall’estero.

La parte italiana partirà dalla Sicilia per poi risalire lo Stivale: Palermo – Agrigento, con arrivo in città su uno strappo di 3,7 km al 5.4%, Caltanissetta-Piano Provenzana sull’Etna, con 17 km quasi al 7%, poi Catania-Villafranca Tirrena.

Il giro torna in Calabria, grazie alle tappe Mileto-Camigliatello Silano con due salite intorno al 6%, e Castrovillari-Ceglie Messapica verso la Puglia, Giovinazzo-Vieste, San Salvo-Tortoreto Lido con ben quattro muri ma dopo il primo giorno di riposo, Civitanova-Rimini per i velocisti, ricopiato con partenza da Cesenatico il percorso della Granfondo 9 Colli, Cervia-Monselice ancora per velocisti.

La seconda settimana parte con la crono già citata, poi si torna in salita da Rivolto con l’arrivo sul Piancavallo, Udine-S.Daniele con quattro muretti, il tappone che da Bassano del Grappa va a Madonna di Campiglio, 216 km con ben 5 valichi, Pinzolo-Laghi di Cancano sempre con diverse erte da superare, poi tornano i velocisti con la Morbegno-Asti.