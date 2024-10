Il pedagogista più noto d’Italia fa tappa a Reggio Calabria

Il pedagogista più noto d’Italia fa tappa in città per un doppio incontro gratuito, presso l’aula Magna Quistelli, dell’Università Mediterranea.

Lezione speciale del prof. Stefano Rossi che, sarà a Reggio il prossimo 19 Dicembre per una giornata intera dedicata alla formazione di docenti, educatori, studenti e famiglie sui temi dell’adolescenza.

L’evento, promosso dalla Rete Alleanze Educative Reggio Calabria, in collaborazione con Prospettive didattiche e Csi Reggio Calabria (all’interno del percorso educativo Arianna sostenuto da Impresa Sociale con i bambini) e con la preziosissima partecipazione dell’Università Mediterranea – Corso di Laurea in scienze dell’educazione e della formazione primaria, sarà diviso in due parti: la prima conferenza, intitolata ‘Adolescenti in fuga’, riguarda gli insegnanti referenti per la dispersione scolastica e i dirigenti scolastici e si terrà dalle ore 10 alle ore 11.30 presso l’aula Magna “Quistelli” dell’Università.

L’evento è gratuito ma per partecipare è necessario iscriversi al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedI-qufEuOb1-WP90nAJH2ppGR-h_2X4svKC26G2hrxJ8Z8w/viewform

A seguire, nel pomeriggio dalle ore 16.00, si terrà invece la seconda conferenza, intitolata: “L’uragano delle emozioni. Come gestire i comportamenti difficili di figli e studenti?” L’incontro è gratuito ed è aperto a tutti. Per poter partecipare a questo evento è obbligatorio iscriversi tramite il link:

La straordinaria giornata ha l’obiettivo di sostenere la formazione di educatori, insegnanti e studenti, con un nome di elevata qualità. La rete Alleanze Educative, con l’intervento del prof. Rossi, proverà a dare supporto anche alle famiglie, perché la sua esperienza e i suoi consigli sono seguitissimi anche dai genitori. Invitiamo quindi la città a partecipare a questo appuntamento, perché sarà utile a capire dinamiche delicate e complesse da affrontare.