‘Il povero Cristo’ di Capossela: online il video con Marcello Fonte

Vinicio Capossela presenta il suo ultimo video, in anteprima su Repubblica, di ‘Il povero Cristo‘, dedicato “a Riace, a chi lotta per mettere in pratica la buona novella”.

“La notte cade sui volti quando la luce si spegne. Questo vuole essere un invito a lottare per tenere la luce accesa”.

Con questa frase il cantautore italiano anticipa con il nuovo album di inediti ‘Ballate per uomini e bestie’ in uscita il 17 maggio (La Cùpa/Warner Music Italy).

Il videoclip, scritto da Capossela e Miriam Rizzo, diretto da Daniele Ciprì che firma anche la fotografia, è girato a Riace.

Tra gli interpreti anche il reggino Marcello Fonte (premiato a Cannes per ‘Dogman’ di Matteo Garrone). Enrique Irazoqui (il celebre Gesù di ‘Il Vangelo secondo Matteo’ di Pasolini), il ruolo femminile è affidato a Rossella Brescia.

Venerdì 19 aprile alle 21 sarà trasmesso da Sky Arte.

Il tour teatrale di ‘Ballate per uomini e bestie‘, il prossimo autunno, sarà anticipato nei prossimi mesi da una serie di concerti-atti unici concepiti per luoghi specifici. Tutti gli appuntamenti sul sito dell’artista.

Il 25 aprile Capossela sarà in concerto a Carpi con lo spettacolo ‘LiberAzioni!’.

Video: In House