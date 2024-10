Marcello Fonte a Riace per il nuovo videoclip di Vinicio Capossela

Dopo la partecipazione al Reggio Calabria Film Fest (e prima di recarsi sul set del ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone) Marcello Fonte rimane in Calabria per una nuova esperienza professionale. L’attore reggino infatti si trova a Riace, set del nuovo videoclip musicale di Vinicio Capossela.

LEGGI ANCHE

Con Capossela e Marcello Fonte sul set (secondo quanto riportato da Repubblica.it) anche Enrique Irazoqui, attore, scacchista e accademico spagnolo, noto per aver interpretato il Cristo nel” Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. Riace da anni si trova al centro del dibattito nazionale e internazionale per l’innovativo modello sociale apportato dal sindaco Mimmo Lucano. Il primo cittadino di Riace, alle prese con problemi giudiziari e in attesa di capire se potrà far ritorno a Riace, ha ricevuto la visita di Capossela e l’attore spagnolo Irazoqui.