Il Premio nazionale per l’innovazione conferito all’azienda reggina System House

Tra le grandi società che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, figura la System House dell’imprenditore Agostino Silipo, presidente della sezione Terziario di via del Torrione C’è una Calabria virtuosa nel mondo produttivo. Una Calabria che riesce a raggiungere risultati di eccellenza, certificati ai massimi livelli istituzionali. A rappresentarla, nei giorni scorsi, è stata l’azienda reggina System House, il cui titolare, l’ingegnere Agostino Silipo, è presidente della sezione Terziario di Confindustria Reggio, cui la System House è associata.All’importante realtà imprenditoriale reggina è stato conferito il prestigioso Premio nazionale per l’innovazione, giunto alla sua sesta edizione. Il riconoscimento, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e conferito dal Presidente della Repubblica, è organizzato dalla Fondazione per l’innovazione tecnologica Cotec, che quest’anno ha selezionato 37 aziende del nostro Paese che si sono particolarmente distinte nel campo dell’innovazione.Estremamente significativa la motivazione alla base del riconoscimento per la System House, che aveva già conseguito la menzione speciale nell’ambito del premio “Imprese per l’innovazione Andrea Pininfarina” organizzato a livello nazionale da Confindustria. La commissione giudicatrice del premio istituito da Palazzo Chigi ha infatti voluto sottolineare “i rilevanti risultati economici conseguiti tramite gli importanti investimenti in ricerca e sviluppo, che, uniti ad una struttura flessibile e dinamica, consentono all’impresa di proporre e produrre soluzioni tecnologicamente innovative e modellabili sulle esigenze specifiche dei propri clienti”.Si tratta di un attestato ancora più significativo, ove si consideri il contesto di alto livello industriale nel quale la System House è stata premiata. L’azienda reggina associata, infatti, concorreva nel settore Grandi Imprese, ottenendo il premio assieme a realtà industriali del calibro di Finmeccanica, Eni, Enel, Fincantieri, Ibm Italia e Rcs.A ritirare il riconoscimento, dalle mani del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini, è stato il responsabile controllo, processi e innovazione dell’azienda, Raffaele Silipo.“Esprimo il vivo compiacimento di tutte le componenti di Confindustria Reggio Calabria – afferma il presidente Andrea Cuzzocrea – per il grande risultato ottenuto da questa azienda iscritta e, soprattutto, da un imprenditore come Agostino Silipo che fa parte del gruppo dirigente dell’associazione. System House è una realtà solida, che esiste ormai da oltre trent’anni, che non solo si distingue per il suo dinamismo e la propensione a innovare, ma anche per la capacità di garantire occupazione in questo territorio. A Reggio e in Calabria esistono aziende di alto livello che ci rendono orgogliosi del loro lavoro”.Il Premio, conferito dal Presidente della Repubblica, consiste in un riconoscimento nazionale per i vincitori delle competizioni per l’innovazione periodicamente organizzate, nei settori dell’industria e servizi, dell’università e della ricerca pubblica e della pubblica amministrazione. L’Obiettivo del “Premio dei Premi” è sostenere la capacità di innovazione delle varie realtà produttive italiane per incentivare i protagonisti a proseguire nell’attività creativa affinché si sviluppi una cultura del cambiamento in sintonia con le finalità indicate dalla Commissione Europea in “Horizon 2020”.