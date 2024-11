Il Presidente del Parco d’Aspromonte ospite di “10 domande” su RTV

Il ruolo del Parco d’Aspromonte, dei parchi e delle aree protette calabresi per rilanciare il turismo; la valorizzazione dei pastori per la salvaguardia del territorio. Ma anche le varie intimidazioni subite. Questi i temi trattati nella nuova puntata di “10 domande”, la trasmissione in onda su Reggio Tv, canale 14, ideata e condotta da Massimo Calabrò che ha registrato la presenza del Presidente del Parco d’Aspromonte Giuseppe Bombino

La trasmissione andrà in onda sabato alle 12 e 30, con repliche domenica alle ore 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.