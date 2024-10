Il reggino Gianfranco Picone sbanca all’Euro Poker Million

Nuova soddisfazione sul tavolo da poker per Gianfranco Picone. L’imprenditore reggino, nel marzo di quest’anno, si era aggiudicato la terza tappa stagionale del V-Poker Challenge.

Nei giorni scorsi invece è arrivato l’exploit all’Euro Poker Million organizzato al Perla Resort Casino di Nova Gorica.

Subito dopo le prime mani è iniziata la salita di Gianfranco Picone che risulterà essere il player più profittevole a questo tavolo finale. Inizia anche a vincere con la sua mano del torneo, la coppia di 9. I

Alessio Lovito il vincitore del torneo, l’imprenditore reggino si piazza al secondo posto ma con il premio più alto, ben 165 mila euro.

L’heads up è durato qualche mano ma serve solo l’incrocio decisivo visto che Lovito è partito in proporzione in chips di 6 a 1. Accade quando apre Lovito con coppia di 4 dal bottone, Picone shova con J9 e c’è il call! Board liscio e Alessio Lovito alza la stella dell’Euro Poker Million e vince 135.000 euro.

Il payout del tavolo finale:

1. Alessio Lovito 135.000* euro

2. Gianfranco Picone 165.000*

3. Silviu Baltateanu 200.000*

4. Davide Suriano 60.000

5. Svymon Bujok 40.000

6. Alessandro Giombetti 22.000

7. Marcello Miniucchi 16.000

8. Andrea Fabrizi 13.000

* deal