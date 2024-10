Il reggino Monteleone conduce a “Le Iene” uno speciale sulla strage di Erba – VIDEO

“Le Iene“, irriverente programma televisivo di Italia 1, tornano in prima serata con nuove inchieste da mostrare agli italiani.

C’è pero una novità per la puntata di questa sera, martedì 29 gennaio 2019. Le Iene presentano: “Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?”, speciale dedicato alla strage di Erba.

Alla conduzione del programma ci sarà il reggino Antonino Monteleone, l’inviato che da settembre si sta occupando per la trasmissione di Davide Parenti di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni.

L’11 dicembre 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, fu ferito gravemente alla gola. Per la strage sono stati condannati in via definitiva i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, vicini di casa delle vittime.

In occasione di questo appuntamento speciale (regia Antonio Monti), verranno ripercorsi i momenti chiave della vicenda e tutte le anomalie finora emerse.

Le Iene presenteranno nuove testimonianze clamorose, elementi e documenti fino a oggi mai mostrati in tv.