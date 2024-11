Il Sud è niente: A Reggio l’anteprima del film di Fabio Mollo

di Vincenzo Comi – È ufficiale. L’anteprima del film ‘Il Sud è niente’ si terrà a Reggio Calabria martedì 3 dicembre alle ore 21:00 al Multisala “Lumiere”. C’eravamo salutati con il regista reggino Fabio Mollo con questo auspicio senza però nessuna certezza. Adesso arriva la conferma.Reggio Calabria, location delle riprese del film che ha partecipato al Festival Internazionale di Toronto e al Festival Internazionale del Film di Roma ‘Alice nella città’, sarà anche il luogo del lancio del film ‘Il Sud è niente’.La città d’origine del regista ‘del Gebbione’ potrà vedere il film, in anteprima rispetto all’uscita ufficiale in tutte le sale cinematografiche italiane prevista per il 5 dicembre.Sarà a tutti gli effetti un ‘Mollo Day’ quello che si realizzerà il prossimo 3 dicembre. Alla proiezione parteciperà, oltre al regista reggino l’intero cast.La pellicola del giovane filmmaker, già mostrata in anteprima mondiale al grande pubblico americano arriva finalmente a Reggio Calabria.’Il Sud è niente’ ha visto la partecipazione di Vinicio Marchioni, Valentina Lodovini, e per la prima volta della sorprendente Miriam Karlkvist, anche lei reggina.La storia del film ‘Il Sud è niente’ è ambientata a Reggio, più precisamente al Gebbione. Lì abitano Grazie e suo padre Cristiano rimasto vedovo qualche anno prima. Cristiano, nonostante le evidenti difficoltà, mantiene la famiglia vendendo stoccafisso in una bottega. Nella vita di Grazia però c’è un grande vuoto: suo fratello Pietro è sparito in Germania quando lei aveva soli 12 anni. Suo padre le ha sempre detto che suo fratello è morto ma accadrà qualcosa che convincerà la ragazza che il fratello sia ancora vivo.Il film, girato interamente in Calabria ed interpretato da attori calabresi, è stato realizzato da una troupe di giovani professionisti del cinema tutti under 40. IL ‘Sud è niente’ è una co-produzione ITALIA/FRANCIA. Prodotto da B24 FILM e Madakai, in collaborazione con Rai Cinema, Finanziato da Torino Film Lab e con il contributo del MiBAC – Direzione Generale per il Cinema e dalla Fondazione Calabria Film Commission.Per conoscere tutte le news del film ‘Il Sud è niente’ VISITA LA PAGINA UFFICIALE FACEBOOK: www.facebook.com/southisnothing