Le riprese di “Il sud o Niente” prendono il via a Reggio Calabria

Al via le riprese di “Il sud o Niente“, il lungometraggio del talentuoso artista reggino Fabio Mollo, che ha scelto la sua amata città natale, Reggio Calabria, per girare il suo film. Quest’opera cinematografica è già stata insignita negli anni scorsi del Production Award e del Post-production Award al Festival di Torino 2010.

Il regista Fabio Mollo, formatosi all’estero, ha espresso il desiderio di “ripartire da qui”, dalla terra in cui è nato, per raccontare una storia di rinascita e speranza. “Il sud o niente” narra le vicende di Cristiano, un giovane padre che, amando il mare e soprattutto sua figlia Grazia, non si rassegna alla realtà di tutti i giorni ma aspira a cambiare le cose attraverso il fare e l’agire, aiutando suo padre a risvegliare in lui il sentimento della speranza.

Il film è una coproduzione tra l’Italia (B24 Film) e la Francia (Madakai). Dopo la recente conclusione dei casting, il primo ciak è previsto nei prossimi giorni.

Festa di inizio riprese

Il cast ha festeggiato l’inizio delle riprese di “Il sud o niente” domenica 21 Ottobre nell’accogliente locale Al Bar. Presente alla serata, oltre agli appassionati di cinema e non, anche la splendida attrice umbra Valentina Lodovini, già conosciuta al grande pubblico per aver interpretato il ruolo della postina Maria nel film “Benvenuti al sud” e il bellissimo Vinicio Marchioni, famoso per aver interpretato “il Freddo” nella serie tv “Romanzo criminale