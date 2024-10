Nuovo importante passo in avanti per la raccolta differenziata porta a porta a Reggio Calabria

L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria continua sulla strada della sostenibilità. Quasi due anni fa si è avviato un importante cambiamento nella raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, che oggi vede la città di Reggio Calabria, grazie soprattutto alla grande collaborazione dei cittadini, attestarsi sulla soglia del 33% di raccolta differenziata. Un risultato in linea con il trend positivo reso noto dopo la pubblicazione del rapporto Anci-Conai relativo ai dati del 2015. Tutto questo grazie alla decisione di intraprendere un percorso sostenibile che si chiama raccolta differenziata !

Ma la sfida per una città più verde, all’insegna della sostenibilità ambientale, non si ferma qui. Dopo la diffusione della differenziata porta a porta nei quartieri alle periferie nord e sud della città, il percorso continua espandendosi verso il centro del comprensorio urbano, coinvolgendo altre zone, quelle dei quartieri Sbarre, Ferrovieri – Gebbione e San Giorgio Extra , a cui si chiede ancora la collaborazione ricevuta fino ad ora con la differenziata stradale.

Il nuovo servizio verrà presentato giovedì 16 novembre alle ore 16:30 presso il Parco Botteghelle “Federica Cacozza” di viale Calabria, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’Amministratore Delegato di AVR Claudio Nardecchia, dell’Assessore Antonino Zimbalatti, del Presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino e della Dirigente del Settore Ambiente Loredana Pace. In quell’occasione verranno diffusi i dati sui risultati raggiunti.

Saranno informati i cittadini sulle modalità del nuovo servizio, che prenderà avvio con le consegne dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata porta a porta , che si terranno a partire da GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE (DOMENICA ESCLUSA) DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 presso l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle.

Contestualmente al nuovo avvio sarà introdotta un’altra importante novità: la raccolta differenziata e selettiva del vetro. Si consegnerà infatti, all’interno del kit, anche un nuovo mastello di colore verde, che contribuirà al miglioramento della raccolta differenziata. Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini.

Per tutti questi motivi si avvisano i cittadini residenti nelle zone di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e del quartiere di S. Giorgio Extra che dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle zone interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle zone oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Si precisa inoltre che, anche per gli abitanti dei quartieri in cui il servizio di raccolta porta a porta è già attivo, AVR sarà presente in tutte quelle zone, con le consegne del contenitore verde per la raccolta del vetro, nei giorni indicati dal seguente calendario (passibile di modifiche ed aggiornamenti):

– ZONA GALLINA (Sede della Circoscrizione): dal 21 al 26 novembre 2016;

– ZONA PELLARO (Sede della Circoscrizione): dal 28 novembre al 3 dicembre 2016;

– ZONA RAVAGNESE (Sede della Circoscrizione): dal 5 al 10 dicembre 2016;

– ZONA ARCHI (Ex Caserma dei Carabinieri, Sede della Circoscrizione): dal 12 al 17 dicembre 2016;

– ZONA GALLICO (Parco della Mondialità): dal 19 al 23 dicembre 2016;

– ZONA CATONA (Sede Associazione “Nuova Solidarietà”): dal 19 al 23 dicembre 2016;

– ZONA S. CATERINA (Stazione Ferroviaria di S. Caterina): dal 19 al 23 dicembre 2016.

Quindi continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria