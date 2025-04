Confcommercio Reggio Calabria presenta l’incontro ‘Impresa e futuro’

Confcommercio Reggio Calabria organizza l’incontro “Impresa e futuro: soluzioni finanziarie e

scelte sostenibili per crescere”, lunedì 14 aprile, alle ore 15.00, presso la sede di Via Zecca, rivolto

ad aziende e professionisti per approfondire strumenti concreti e opportunità reali a supporto dello

sviluppo d’impresa.

Al centro dell’evento temi strategici come l’accesso al credito, la transizione energetica, la

sostenibilità e i servizi per la crescita, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo ed Enegan.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria.

Tra i focus dell’incontro:

Soluzioni finanziarie personalizzate per le imprese

Scelte sostenibili per affrontare le sfide future

Servizi Confcommercio dedicati al credito e al supporto delle PMI

Un’occasione di confronto e aggiornamento pensata per chi guarda al futuro dell’impresa con

visione e concretezza.

Per informazioni: Segreteria Confcommercio – 0965/330853