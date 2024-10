“Il mondo imprenditoriale nell’era digitale”: l’Italian CLab Network fa tappa a Reggio

Il 14 giugno farà tappa a Reggio Calabria l’Italian Clab Express, un viaggio in camper alla scoperta dei Contamination Lab italiani che sta coinvolgendo 20 Atenei, da nord a sud, dal 31 maggio al 16 giugno.

Un progetto innovativo che nasce dalla necessità e dal desiderio di conoscere tutte le peculiarità dell’Italian Clab Network.

Il road show itinerante sta facendo visita a tutti gli Atenei che in questi anni hanno dato origine ad un Contamination Lab al proprio interno; ogni tappa è finalizzata alla conoscenza delle specificità dei singoli CLab grazie all’organizzazione di eventi tesi al racconto di una delle tematiche imprenditoriali che li caratterizza.

Il Camper sosterà in una delle piazze principali delle città ospitanti, cercherà il coinvolgimento di un’ampia fetta di pubblico: chi non conosce la realtà del CLab, semplici curiosi e chiunque abbia sempre voluto dedicarsi al mondo dell’impresa ma non abbia mai avuto l’opportunità.

Nella tappa n. 16 di Reggio Calabria ci confronteremo su “Il mondo imprenditoriale nell’era digitale” dalle 9.00 alle 10:30 nell’Aula Magna “L. Quaroni” dell’ex Facoltà di Architettura per poi spostarci, alle 11:30, in Piazza B. Camagna per continuare a parlare di università e impresa fra animazione e gadget.

ITALIAN CLAB NETWORK

L’Italian CLab Network nasce, per volere del MIUR, per riunire all’interno della stessa rete tutti i Contamination Lab degli Atenei italiani. Ad accomunarli è la promozione della cultura di impresa, l’idea che il sapere universitario possa essere speso con profitto nel territorio circostante a favore dello sviluppo sociale e dell’incremento economico. La contaminazione fra gli studenti, i tutor e i docenti, lo scambio fra discipline differenti sono elementi fondamentali per la creazione di impresa. Il Network dunque si prefigge l’obiettivo di evidenziare i valori condivisi, ma al contempo le specificità di ogni CLab aderente al progetto.

Ogni realtà appartenente al Network, ogni nodo della rete, emerge con particolari caratteristiche: specifiche metodologie di apprendimento, modelli di insegnamento particolari, ambiti di applicazione disciplinari differenti.

Inoltre, a differenziare ogni CLab dall’altro, è il territorio, la collocazione geografica e le particolari esigenze imprenditoriali.