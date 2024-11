In arrivo Paper. La nuova app di Facebook.

di Maria Carmela Di Marte – Arriva sul mercato Usa l’applicazione per iPhone “Papier”: un volto nuovo al vecchio concetto di storytelling.E’ stata ufficialmente resa disponibile la nuova app di storie “Paper” sviluppata e lanciata dai Creative Labs di Facebook. Questa applicazione permetterà agli utenti di iPhone di scovare notizie in continuo aggiornamento per condividerle con i propri contatti.Dona inoltre nuovo volto e personalità al concetto di storytelling, con le nuove modalità del racconto e condivisione attraverso un approccio di interazione completamente aggiornato.Verranno incluse nell’App sia storie Facebook che tematiche personalizzabili secondo i propri interessi; per questo motivo l’applicazione e’ composta da una sezione che include la visualizzazione del proprio News Feed, attraverso il quale è possibile postare e condividere foto,video e messaggi , e da sezioni tematiche personalizzabili per seguire news inerenti ai propri interessi personali.Con più di 12 aree diverse che includono i più disparati argomenti come fotografia, cucina, design e scienza, che permettono di dare vita e forza al “vostro Paper”. Questa nuova app attinge le news da influencer e testate editoriali di notevole importanza e si configura come l’applicazione più attesa del momento e soprattutto a 0 costi.