In passerella con Chanel. Haute Couture Primavera-Estate 2014

di Federica Geria – Gennaio 2014: il mese delle passerelle della Parigi Alta Moda. Non può mancare quella firmata Chanel, griffe francese per eccellenza.Grazie al suo direttore creativo, l’eccentrico e camaleontico Karl Lagerfeld, la sfilata lascia completamente senza fiato.Le modelle scendono dai tacchi, stravolgendo così il concetto di alta moda, e sfilano in scarpe da ginnastica trainers.Musica soft, nella location all’interno del leggendario Grand Palais, accompagna le top models in una sfilata leggera, spensierata, e divertente. Un susseguirsi di variegati generi e dettagli cattura l’ attenzione di tutti gli spettatori : organze , stoffe bouclè, perline, cristalli, piumaggi in struzzo, completi classici gonna-giacchino e tanto altro, ne ipnotizzano lo sguardo.L’onore di concludere quella che possiamo definire una vera e propria rappresentazione artistica, dalle tonalità soavi eteree e sofisticate, va alla top model Britannica Cara Delevingne, che con a fianco un piccolo paggetto, ci trasmette una sensazione di tenerezza e innocenza.Che dire? Karl lagerfeld è riuscito a stupirci ancora una volta! Dietro gli avvolgenti occhiali da sole neri e la sua immancabile coda di cavallo vi è l’estro di un vero e propriogenio.