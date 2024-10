INAIL e Comitato Italiano Paralimpico Calabria un binomio vincente

In data 2 aprile scorso, presso il Centro protesi Inail di Lamezia Terme, si è svolto l’incontro tra i vertici regionali INAIL Calabria e Comitato Italiano Paralimpico Calabria; presenti il direttore regionale INAIL Calabria, dott.ssa Caterina Crupi e il presidente CIP, Antonino Scagliola.

Alla riunione hanno partecipato anche per INAIL Calabria: la dott.ssa Anna Rita Lofrano, responsabile dell’Ufficio attività istituzionali; la dott.ssa Ida Grande, coordinatrice del servizio sociale regionale; il dirigente medico dott.ssa Maria Isabella Dedato; nonché le assistenti sociali di tutte le Sedi INAIL a cui è affidato l’oneroso compito di presa in carico degli infortunati della Calabria. Presente, inoltre, l’intera giunta CIP e tutti i delegati provinciali.

L’argomento principale all’ordine del giorno è stato il progetto di prossimo avvio dal titolo “Terra e mare senza barriere”, rivolto agli assistiti INAIL, finalizzato a favorire il reinserimento sociale degli infortunati attraverso l’esercizio della pratica sportiva.

CAMPUS

Il progetto prevede la realizzazione di due campus, uno denominato “terra”, da realizzare a Cosenza, l’altro denominato “mare”, da realizzare a Reggio Calabria. gli infortunati partecipanti ai campus, organizzati su due giorni, potranno sperimentare sotto la guida di tecnici qualificati, le diverse discipline che sarà possibile praticare nei loro territori. Saranno allestiti, inoltre, appositi spazi all’interno dei quali gli assistiti potranno approfondire le attività’ che Cip e Inail realizzano per promuovere il reinserimento sociale dei disabili.

L’obiettivo del progetto è duplice: promuovere e diffondere la conoscenza della pratica sportiva come strumento di reintegrazione sociale dei disabili e allo stesso tempo stimolare questi ultimi ad avvicinarsi allo sport. Ecco perché, oltre a prevedere la partecipazione degli utenti INAIL all’evento, è previsto anche il coinvolgimento delle associazioni operanti nel settore e delle scuole secondarie.

OPEN DAY

Oltre ai campus è prevista, altresì, l’organizzazione di tre open day da realizzare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, verosimilmente nel periodo settembre / ottobre 2019.Nel corso di queste giornate, sarà promossa la cultura paralimpica come veicolo di integrazione; si potranno praticare numerosi sports con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale dei disabili per “ricominciare”.

Il binomio INAIL- CIP ha origine nel 1957, quando l’allora vice direttore nazionale Antonio Maglio iniziò a lavorare con gli ospiti del centro paraplegici di Ostia “Villa Marina” che aprì i battenti nel giugno di quell’anno per volere dell’Istituto e che, presto, divenne famoso in tutto il paese e all’estero. Successivamente, le Paralimpiadi di Roma del 1960 rappresentano un prestigioso traguardo. Ad oggi, il numero di atleti è cresciuto in maniera esponenziale e la pratica sportiva riveste sempre di più un’importanza fondamentale.

A conclusione dell’incontro, congedati i rappresentanti dell’Istituto, si è tenuta la seduta della giunta del CIP Calabria, durante la quale sono stati individuati i possibili periodi di attuazione del progetto e precisate ulteriori modalità di realizzazione.