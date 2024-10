Inaugurata la biblioteca “Altair” dell’Hospice Via delle stelle

Si è tenuta oggi presso il salotto polivalente dell’Hospice Via delle stelle l’inaugurazione della biblioteca “Altair“.

L’apertura dei nuovi spazi ha visto protagonisti le associazioni che si occupano delle iniziative di “Spaziocultura..la cultura che cura”, con la sinergica collaborazione tra la Fondazione “Via delle stelle”, l’ associazione culturale “Preludi” e l’associazione Fedora La città e gli scambi.

La realizzazione della biblioteca è stata possibile grazie al lavoro dell’associazione Fedora, che nel corso degli ultimi due anni ha ideato e progettato la biblioteca, grazie all’aiuto di un artigiano falegname e al lavoro delle volontarie, nel reperimento e catalogazione dei libri, frutto delle donazioni della cittadinanza reggina, coadiuvati dalla supervisione della dott.ssa Francesca Arvino (Responsabile Servizio di Psicologia, Hospice di Reggio Calabria), del dott.Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della Fondazione Hospice Via delle stelle e della volontaria Maria Votano.

Ad allietare il momento culturale della giornata è stato l’accompagnamento musicale di Angela Stella Cimbalo alla voce e di Francesca Orlando al pianoforte.

Un’iniziativa emozionante, “frutto di un lungo percorso condiviso e ricco di significato, per i pazienti e per chi li assiste, che abbiamo voluto presentare proprio oggi, alla vigilia della Giornata internazionale del malato” come ha ricordato il Presidente Trapani.

A tagliare il nastro è stato il Presidente Trapani, affiancato dalla dott.ssa Arvino e dalle volontarie dell’associazione Fedora, con la benedizione di Don Pino.

La biblioteca, situata nel salotto polivalente della struttura, è fruibile a tutti sin da subito: degenti e parenti troveranno un’ampia selezione di libri, divisi per genere, riportati in un catalogo della biblioteca, diviso per genere e collocazione o per autore, al fine di felicitarne la ricerca.

Chiunque voglia contribuire alla donazione di libri, di qualsiasi genere letterario, può contattare la Fondazione Hospice Via delle stelle, nella persona della Dott.ssa Arvino o l’ associazione Fedora: il libro donato generosamente, verrà catalogato e inserito all’interno della biblioteca.