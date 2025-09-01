Nasce a Reggio l’Atelier Domenico Giordano: la nuova sartoria del gioiello su misura

A Reggio Calabria ha aperto l’Atelier Domenico Giordano – Gemme e Design. Un salotto esclusivo dove i gioielli si creano su misura, tra tradizione orafa, gemmologia e innovazione 3D. Le foto dell'inaugurazione

Reggio Calabria accoglie una nuova eccellenza nel mondo dell’alta gioielleria. Domenica 31 agosto, in via Diego Vitrioli 14, è stato inaugurato l’Atelier Domenico Giordano – Gemme e Design, un luogo elegante e riservato dove il gioiello non si compra, ma si costruisce insieme al cliente.

Un nuovo salotto dell’alta gioielleria

Il giovane imprenditore reggino, formatosi tra Anversa, Roma e Arezzo, ha scelto di riportare al centro del processo creativo il cliente, trasformando ogni creazione in un’esperienza personale. Gemmologo diplomato all’Istituto Gemmologico Internazionale di Anversa, designer CAD 3D e con esperienze accanto a maestri come Alessio Boschi e Giovanni Raspini, oltre ad aver frequentato un importante stage con la nota azienda orafa Graziella Braccialini.

Nel suo atelier sarà possibile richiedere gioielli su misura, realizzati in 14 giorni seguendo ogni fase: dal disegno alla stampa 3D in resina, fino alla produzione finale. Una vera e propria sartoria del gioiello.

Le parole di Domenico Giordano

«Ho voluto creare uno spazio diverso, un salotto dove il gioiello non è un semplice acquisto, ma nasce passo dopo passo insieme a chi lo indosserà», racconta Giordano. «Come un abito di alta sartoria, ogni pezzo è unico e deve rappresentare emozioni e desideri di chi lo sceglie»

«Il mio obiettivo è offrire un servizio esclusivo: dal gioiello classico rivisitato, come solitari o bracciali tennis, fino alle creazioni personalizzate. Grazie alla stampa 3D i clienti potranno vedere e provare il modello in resina prima che vada in produzione. Voglio che ogni gioiello sia unico e vissuto come un’esperienza condivisa».

Giordano ha poi ricordato il suo percorso formativo:

«Ho deciso di ricominciare a studiare partendo dalla gemmologia, grazie a Bruno Martinez all’Istituto Gemmologico di Anversa. Poi ho approfondito il design a Roma, fino al master in Storia del Design e Marketing del Gioiello ad Arezzo. È stata una strada lunga ma ricca di stimoli».

L’imprenditore infine ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto: «Desidero ringraziare di cuore chi ha creduto in me: innanzitutto la mia famiglia, ma in modo particolare Giulia e Paola. Senza di loro questo sogno non sarebbe mai diventato realtà».

Un atelier tra tradizione e innovazione

Nel nuovo spazio sarà possibile scegliere tra collezioni rivisitate in chiave contemporanea – come la linea Margherita o i celebri bracciali tennis – oppure richiedere creazioni originali e completamente personalizzate. Inoltre, Domenico Giordano mette a disposizione le sue competenze di gemmologo per l’analisi e la valutazione di pietre preziose e gioielli. Raffinatezza, eleganza, savoir-faire e unicità: sono questi i pilastri dell’Atelier Domenico Giordano, il nuovo salotto dedicato all’alta gioielleria su misura.

Info utili

Atelier Domenico Giordano – Gemme e Design

Via Diego Vitrioli 14, Reggio Calabria (Piazza Camagna, discesa su Corso Garibaldi)

Orari: dal martedì al sabato, 9:30 – 12:30 e 15:30 – 19:30

