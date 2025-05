‘Solo Firme’, a Reggio il nuovo Outlet della famiglia Praticò: ‘Città in crescita, è nuovo capitolo’

La moda è da sempre una forma di espressione, un linguaggio che racconta chi siamo e come vediamo il mondo. A Reggio Calabria, la passione per l’eleganza e lo stile si fonde con l’innovazione grazie all’apertura della boutique “Solo Firme“, un nuovo spazio dedicato alla moda che ha già conquistato il cuore della città. Sabato scorso, l’inaugurazione ha visto una grande partecipazione, con amici e curiosi che hanno affollato il negozio, dimostrando l’affetto e la fiducia che la famiglia Praticò ha costruito negli anni.

Uno store che si inserisce perfettamente nel panorama reggino, dove il gusto per il bello e l’attenzione ai dettagli sono valori che accomunano tutta la città.

Una storia di passione e tradizione nella moda

Una passione iniziata nel 1951, come raccontato da Mimmo Praticò ai microfoni di CityNow:

“‘Solo Firme nasce da una tradizione che siamo felici di poter portare avanti” spiega mentre ripercorre gli anni di sacrificio e impegno. La sua esperienza, insieme a quella della sua famiglia, ha contribuito a rendere l’azienda un punto di riferimento per la moda a Reggio Calabria. “Il nostro impegno è sempre stato quello di offrire ai nostri clienti più di un prodotto: un’esperienza di qualità.

Io ho sempre avuto un motto: ‘Uniti si vince‘, e credo fermamente che la crescita della città dipenda anche da noi. Non possiamo pensare che altri debbano fare ciò che possiamo fare noi per il nostro territorio”.

Un mix perfetto di stile ed esclusività

“Solo Firme” si distingue per un concetto unico nel suo genere: una boutique che offre il meglio della moda con uno sconto significativo.

“Abbiamo voluto creare un format che unisse l’eleganza dei grandi marchi – ha spiegato Sara Praticò – come Versace, Pinko, Manuel Ritz, Boioli, con prezzi vantaggiosi. Ogni 10-15 giorni, rinnoviamo il nostro assortimento, così da offrire sempre novità e capi delle stagioni precedenti a prezzi competitivi”.

La boutique non si limita solo all’abbigliamento, ma propone anche accessori, scarpe, borse e cinture, per completare ogni look, da quello più casual a quello per occasioni speciali. Con questa offerta, “Solo Firme” punta a soddisfare ogni esigenza di stile, garantendo sempre il massimo della qualità e dell’esclusività.

Reggio Calabria e la moda: una città in crescita

Nonostante l’espansione della famiglia Praticò con altri punti vendita in Toscana, Sarà è convinta che Reggio Calabria abbia ancora tanto da offrire nel mondo della moda. “Reggio è una città splendida, con una grande voglia di crescere e di innovare. Siamo entusiasti di continuare a investire nel nostro territorio, portando avanti una tradizione che è da sempre parte della nostra storia”.

Allo stesso modo la pensa anche il padre:

“Reggio non può limitarsi alla Via Marina e al Corso Garibaldi, dobbiamo pensare che ogni cittadino debba sentire il dovere di migliorare la città. Quando c’è qualcosa che possiamo fare per questa città, dobbiamo farla”. Le parole di Mimmo rivelano un forte impegno per la crescita del territorio, che “Solo Firme” intende sostenere, contribuendo attivamente alla valorizzazione della città attraverso la moda.

Maggiori informazioni

“Solo Firme” si prefigge di diventare una tappa imperdibile per gli amanti della moda reggini. Non solo un negozio, ma un luogo dove eleganza, qualità e passione si incontrano.

La boutique si trova in via Demetrio Tripepi, n. 64.

Lunedì pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00 e dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.