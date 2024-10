Tropea si prepara al Natale 2023: via all’installazione delle luminarie

Sabato 25 Novembre 2023, alle ore 18.00, si terrà la consueta cerimonia di accensione delle luminarie del Villaggio di Natale di Tropea.

Il “Borgo Incantato” terrà compagnia ed allieterà viaggiatori e tropeani durante le prossime festività natalizie.

I lavori per l’installazione degli addobbi avranno inizio questo venerdì 27 ottobre.

La cerimonia di accensione delle luminarie avverrà come, sempre, in Piazza Ercole. In via di definizione il calendario degli eventi che andranno a completare l’offerta natalizia.