Mondo Bio si allarga: nuovo look, stessa filosofia

Sono le parole di Lucia Rappoccio, titolare di Mondo Bio che torna a ribadire il profondo legame con la sua terra natia, con una fantastica novità! Lo store del quartiere di Santa Caterina, negli anni divenuto vero e proprio punto di riferimento, diventa ancora più grande e celebra questo traguardo con un imperdibile evento!

Mondo Bio Reggio Calabria si rifà il look e diventa ancora più grande!

Dopo anni di duro lavoro e immensi sacrifici, Lucia è felice di annunciare l’inaugurazione del punto vendita sabato 14 ottobre alle ore 18:00. Il negozio aprirà le proprio porte ai clienti mostrandosi più grande e sfavillante che mai! I locali, adesso più ampi, sono stati rivoluzionati per offrire alla clientela il massimo comfort durante lo shopping e per ospitare una sempre più vasta gamma di prodotti!

Mondo Bio, lo ricordiamo, non offre ai proprio clienti solamente prodotti biologici alimentari, ma anche locali oltre a possedere uno spazio dedicato ai cosmetici e più in generale alla cura della persona – che abbraccia tutta la famiglia – e della casa.

Grazie al costante impegno e ad un profondo amore e dedizione per la sua professione, la giovane imprenditrice reggina è riuscita a creare attorno alla sua attività una vera e propria “isola del benessere” che la accompagna ormai da anni.

“Non sapete che gioia quando entrando i clienti mi dicono “qui mi sento a casa”. Per me è lo stesso e, per questo motivo, la decisione di espandere l’attività riveste un’importanza ancor più grande. È un traguardo per me, ma anche per dire grazie a tutti voi che per anni mi avete supportato dimostrandomi immenso affetto, stima e grande fiducia”.