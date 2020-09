Quasi sold out il debutto di 'Opera': il programma dell'inaugurazione

Sarà inaugurata il 12 e il 13 settembre Opera, la nuova installazione permanente di arte pubblica di Edoardo Tresoldi sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, promossa e commissionata dal Comune di Reggio Calabria, finanziata con risorse FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria delibera CIPE n. 26/2016. In occasione del week end di inaugurazione si terrà una serie di eventi gratuiti di musica, performance e poesia.

"Purtroppo le prenotazioni per gli eventi di sabato 12 settembre (dalle 22.00 in poi) sono chiuse per esaurimento dei posti disponibili. Avremmo voluto rendere gli eventi aperti a tutti ma le limitazioni delle misure anti Covid-19 non ce lo hanno permesso. Rimangono ancora alcuni posti per domenica 13 settembre. Giovedì 10 settembre comunicheremo le prenotazioni confermate per entrambe le giornate. Grazie per il vostro entusiasmo".