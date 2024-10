Inaugurazione Parco Caserta, Falcomatà: ‘E’ il primo passo, tanti altri impianti rinasceranno’

‘Finalmente’. Il sindaco Falcomatà, durante il sopralluogo avvenuto questa mattina alla presenza di fotografi e giornalisti, ha espresso sincera soddisfazione riguardo il profondo restyling che ha riguardato Parco Caserta. Oggi pomeriggio invece è avvenuta l’inaugurazione aperta al pubblico: una festa per grandi e piccoli, uniti dalla gioia per un impianto sportivo che riapre finalmente in cancelli.

‘Roma Nuoto’ e ‘Bocce verdi’ le società che si sono aggiudicate l’appalto e (dopo il profondo lavoro di restryling) gestiranno Parco Caserta e tutte le attività sportive che sarà possibile praticare. ‘Oggi la città può riabbracciare un impianto di notevole importanza. Sarà possibile praticare sport nel rispetto di tutte le normative e in un ambiente curato e immerso nel verde. L’incuria e alcuni atti vandalici hanno allungato i tempi di realizzazione ma possiamo annunciare che Parco Caserta è rinato, e ha un vestito completamente nuovo rispetto ad alcuni anni fa’, le parole del sindaco Falcomatà.

Parco Caserta ma non solo. Reggio Calabria ha fame di sport, per praticarlo servono impianti sportivi dedicati agli sport più disparati. Falcomatà delinea quello che è il quadro dei prossimi interventi. ‘Si tratta di un tempio dello sport presto di nuovo aperto ai cittadini, ci piacerebbe che Parco Caserta diventasse centro sociale di aggregazione, un punto di incontro che dà vita non solo ad iniziative sportive ma anche culturali e artistiche. La riapertura di Parco Caserta è solo un primo passo. Prossimamente arriveranno la piscina comunale, la palestra di Ravagnese che sarà un centro federale di pallavolo, varie palestre allestite nelle periferie e all’aperto, come accade -dichiara il primo cittadino- nelle importanti capitali europee’.