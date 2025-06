‘Parco del vento’ di Pellaro, Brunetti: ‘Ridaremo alla città un tratto di costa abbellito’ – FOTO

Proseguono i lavori di “rifinitura”, si curano gli ultimi dettagli al nuovo “Parco del vento” di Pellaro. Quasi tutto pronto in vista dell’inaugurazione che domenica 22 giugno a partire dalle ore 19 coinvolgerà i cittadini e i residenti dell’area sud di Reggio Calabria.

Sono le 7 del mattino e a controllare l’andamento dei lavori è presente il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che ai nostri microfoni dichiara:

“Domenica apriremo, anzi ridaremo alla città un tratto di costa abbellito, arredato di panchine, di attrezzature di giochini per bambini. Un intervento che vede circa 400 metri lungomare qui a Punta Pellaro che permetterà di vivere il mare per come lo intendiamo noi per come deve essere a Reggio Calabria”.

Restituire a Reggio il rapporto col mare

“Tanti interventi sul litorale che stanno ridando alla città il rapporto col mare, che per troppo tempo purtroppo è andato perso. Qui a Punta Pellaro domenica consegneremo quest’area: è un tratto che è “funzionale”, già alle prime ore del mattino ci sono tanti che corrono, fanno footing, che fanno una semplice passeggiata. È stata delimitata un’area abbellita con un percorso pedonale, con un percorso ciclabile, un percorso semplicemente per passeggiare, prendere il fresco la sera: insomma un segnale importante per il territorio e per l’area sud di Reggio Calabria”.

“Che è solo l’inizio, sperando che noi o chi ci sarà dopo di noi riprenda questo intento per la città di Reggio Calabria, che è quello di fare non solo il chilometro più bello d’Italia sulla nostra via Marina, ma fare un lungomare che parta da Catona fino ad arrivare a Bocale e Pellaro: questa è l’intenzione di questa Amministrazione. Probabilmente non riusciremo a fare tutto da Catona a Bocale noi”.

Reggio Calabria città di mare: da slogan a realtà

“Si dice sempre che la nostra città è una città sul mare e non una città di mare: noi stiamo cercando di invertire questa tendenza. La città a vocazione turistica. Lo diciamo sempre, purtroppo diciamo sempre le stesse cose facendo poco per rendere vera l’idea di una città di mare, quindi questi piccoli interventi, che poi piccoli non sono, alimentano questa voglia di Reggio Calabria di vivere il mare direttamente”.

“Stiamo sistemando le aiuole, stiamo finendo di allestire le giostrine, dando una pulita alle aree di pertinenza, la spiaggia. Abbiamo creato anche un ampio parcheggio. La presenza di tante realtà sportive, imprenditoriali, creavano anche disagio alla circolazione dei cittadini residenti, quindi abbiamo deciso di adibire un’area importante ai parcheggi”.

Leggi anche