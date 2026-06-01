Reggio, torna il bando giovani talenti dei Giovani di Confindustria: 1.500€ alla migliore tesi

Confindustria Giovani e Università alleate: un premio da 1.500 euro per fermare la fuga dei cervelli e premiare le migliori tesi di laurea sul tema dell’innovazione e imprenditorialità

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, in collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, promuove la seconda edizione del Premio “Trattenere i Giovani Talenti per Rafforzare il Futuro Economico e Sociale”.

L’iniziativa nasce per valorizzare il merito, la ricerca e le idee dei giovani laureati dell’Ateneo reggino, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra università e sistema produttivo e contrastare la migrazione dei talenti dal territorio.

Il premio, del valore di 1.500 euro, sarà assegnato alla tesi di laurea triennale ritenuta più meritevole nei campi dell’economia, dell’innovazione tecnologica e dell’imprenditorialità.

Possono partecipare i laureati dell’Università Mediterranea che abbiano conseguito una laurea triennale tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, con voto non inferiore a 108/110 e in corso di studi.

Le domande dovranno essere inviate tramite raccomandata o consegnate a mano a Confindustria Reggio Calabria, Via del Torrione 96, entro le ore 12.30 del 19 giugno 2026. Il plico dovrà contenere domanda, documento d’identità, copia della tesi e abstract di massimo due cartelle, anche in formato PDF.

«Con questo premio vogliamo dare un segnale concreto ai giovani che scelgono di studiare, innovare e costruire il proprio futuro a Reggio Calabria», dichiara Nicola Cuzzocrea, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria. «Trattenere i talenti significa creare opportunità, valorizzare il merito e rafforzare il legame tra università, imprese e territorio».

La Commissione potrà assegnare anche menzioni speciali alle tesi con particolare potenziale nel campo dell’autoimprenditorialità giovanile.

La tesi vincitrice sarà proclamata durante un evento pubblico, in programma il 10 luglio 2026 presso la sede di Confindustria Reggio Calabria, alla presenza dei partecipanti, degli imprenditori associati e delle autorità accademiche.

Il bando completo è disponibile a questo link https://bit.ly/4vr0UYF

Per informazioni: s.mazzaferro@confindustria.rc.it