Inaugurazione posto di Polizia al GOM, Marra (M.A.P.): “Grande soddisfazione”

“Negli ultimi tempi la diminuzione del personale presso gli ospedali italiani ha portato tante volte all’aggressione di medici e infermieri in particolar modo presso l ‘area di attesa del “Pronto Soccorso” dove purtroppo arrivano emergenze e il personale si trova impegnato a gestire situazioni di alterazione e spavento da parte dei parenti dei malcapitati, perchè si sentono abbandonati a se stessi.

Anche presso il nostro Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti personalmente mi è capitato di assistere a scene violente in cui è stato necessario l’intervento delle Guardie Particolare Giurate per placare gli animi; finalmente dopo tanti anni ritorna ad esserci il posto fisso di Polizia che assicurerà più tranquillità non soltanto al personale ospedaliero ma anche ai pazienti.

Importante è anche la possibilità di poter fare le denunce sul posto e anche per questo ringrazio il Prefetto, il Questore e i vertici ospedalieri che hanno permesso tutto ciò”.