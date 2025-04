Versace: ‘Il ponte del gusto è realtà. Reggio apre le porte al 1° Street Food Fest’

Il Lungomare Falcomatà protagonista di un’esplosione di gusti e tradizioni, con il cibo come motore dell’interazione culturale

Che debutto per il Reggio Calabria Street Food Fest. Danze aperte da ieri sera sul Lungomare Falcomatà, dove un’onda di energia, colore e soprattutto gusto ha travolto cittadini e turisti. Un pubblico numeroso ha infatti risposto con calore e curiosità, pronto a scoprire le prelibatezze e le tradizioni che caratterizzano questo evento ormai consolidato a Messina, ma che quest’anno è arrivato sull’altra sponda dello Stretto con la sua prima edizione.

La serata d’esordio, sebbene influenzata dalla pioggia, ha registrato una forte partecipazione, creando un’atmosfera festosa che ha acceso i riflettori su questo nuovo appuntamento gastronomico. A commentare l’apertura è stato il Vicesindaco Metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, visibilmente emozionato per il grande traguardo raggiunto:

“Non vi nascondo l’emozione di vedere questo evento prendere forma qui, dopo averne parlato con Alberto Palella e il suo team. Oggi possiamo dire con orgoglio che questo ‘Ponte del Gusto’ è finalmente realtà, unendo non solo le città ma anche i cuori delle persone”. Leggi anche

Un villaggio del gusto a Reggio Calabria

Il Reggio Calabria Street Food Fest sarà molto più di una semplice fiera gastronomica. Si tratta, infatti, di un evento che racconta l’identità della città, attraverso la cultura del cibo, l’arte e la musica.

“Abbiamo voluto creare un villaggio che rispondesse alle esigenze di tutti – ha spiegato il Vicesindaco Versace. Un villaggio che non fosse solo un luogo dove mangiare, ma dove poter vivere momenti di socialità e di intrattenimento per ogni fascia d’età.

Il cibo è il vero protagonista, ma vogliamo che l’esperienza sia a 360 gradi,” ha aggiunto Versace, evidenziando come l’evento non si limiti solo alla gastronomia, ma includa anche momenti di musica e spettacolo.

Risposta entusiasta dalla città

L’entusiasmo dei reggini e dei visitatori non si è fatto attendere, con tantissime persone in fila già dai primi minuti di apertura.

“Vedere le lunghe code ai chioschi fin da subito è stato un segno evidente dell’attesa e dell’entusiasmo della gente per questo evento – ha commentato il Vicesindaco. Non era affatto scontato, ma speravamo davvero in una risposta così forte”.

Un ponte tra Reggio Calabria e Messina

Il Reggio Calabria Street Food Fest nasce dal successo delle precedenti edizioni di Messina:

“Questo evento è davvero il ponte del gusto tra le due sponde dello Stretto – ha aggiunto il Vicesindaco, un modo per unire le tradizioni culinarie, ma anche le persone, che da anni convivono in questa grande area metropolitana.

Vedere l’interazione tra imprenditori reggini e quelli di fuori è davvero stimolante – ha continuato Versace. Questo è un modo per investire e fare crescere un settore che ha grandi potenzialità e che può sicuramente proseguire anche in futuro con eventi di questo tipo”.

Il Reggio Calabria Street Food Fest proseguirà fino a domenica 27 aprile, con una pausa sabato mattina, quando il villaggio resterà chiuso fino alle ore 13:30 in segno di rispetto per la memoria di Papa Francesco. Versace ha inoltre ricordato gli orari per i prossimi giorni:

“Fino a domenica, il villaggio sarà aperto con orario continuato fino a notte, con un’offerta gastronomica e culturale che arricchirà ogni serata”.

Il Ponte del Gusto è appena iniziato, ma la sua portata è destinata a rimanere nel tempo, contribuendo alla crescita di Reggio Calabria come destinazione enogastronomica di eccellenza.