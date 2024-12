Inaugurazione terzo lotto GA-GA: il programma della cerimonia

Tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione. Prevista la presenza delle massime autorità civili e religiose

Domenica 1 dicembre alle ore 10.30 sarà inaugurato il Terzo Lotto della Strada a Scorrimento Veloce Gallico – Gambarie. La cerimonia di inaugurazione si terrà presso la nuova rotatoria di Mulini di Calanna, sul raccordo di collegamento con l’attuale tratto già aperto al transito veicolare ed il Terzo Lotto.

Alla cerimonia prenderanno parte le massime autorità civili, religiose e militari del territorio. La partecipazione è libera per la cittadinanza. Si potrà arrivare all’area della rotatoria di Mulini di Calanna salendo dall’attuale tracciato della Gallico – Gambarie, già aperto al transito, al quale si accede direttamente dall’uscita dell’autostrada A2 Salerno – Reggio Calabria, svincolo di Gallico. Lo spazio per il parcheggio delle auto per cittadini e giornalisti sarà lungo la stessa strada, nell’area che precede il raccordo di Mulini di Calanna, dove si terrà l’inaugurazione.

Dopo gli interventi iniziali ed il taglio del nastro le autorità presenti alla cerimonia transiteranno sul nuovo tratto stradale del Terzo Lotto oggetto dell’inaugurazione, a bordo di un bus di Atam che percorrerà l’intero Terzo Lotto della Ga-Ga fino al raccordo di Ciarro e tornerà indietro fino alla rotatoria di Mulini di Calanna. Dopo il passaggio del bus sarà consentito l’accesso alle auto per tutti i cittadini.