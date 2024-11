Doppio prestigioso incarico per il professore Marco Vitale

"Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita"

A pochi giorni dall’attribuzione di un nuovo incarico come Commissario Straordinario ENDAS, arriva un altro prestigioso ruolo per il Prof. Vitale Marco: Delegato Provinciale FIDAL per Reggio Calabria, un incarico fortemente voluto dal Presidente Vincenzo Caira.

Da trent’anni nello sport, il Prof. Vitale Marco è una figura di riferimento per l’Atletica Leggera. Docente di Scienze Motorie presso l’IIS Nostro Repaci di Villa San Giovanni e preparatore atletico della Redel Viola, il Prof. aggiunge questo nuovo ruolo al suo già ricco curriculum.

Il lavoro sul Campo Coni tra il 2018 e il 2020

Un punto cruciale del suo operato è stato il lavoro sul Campo Coni, tra il 2018 e il 2020, su incarico del compianto Presidente FIDAL Ignazio Vita. Durante questo periodo, è stata finalmente ottenuta l’agibilità dell’impianto sportivo di Atletica “A. Penna”, con l’affido alla Federazione Italiana di Atletica Leggera fino al 31 dicembre 2020, come stabilito dalla delibera pubblicata il 29 giugno 2020.

Il Prof. Vitale continua a porre grande attenzione al Campo Scuola Aldo Penna di Reggio Calabria, evidenziato come una delle sue principali priorità. A seguire, nell’agenda del Professore, ci sono anche le campagne di tesseramento e affiliazioni ENDAS per il 2025.

Leggi anche

Il Progetto per il rilancio dello Sport

Il Prof. Vitale vede lo sport come un potente mezzo di promozione culturale e sociale, oltre che un veicolo per incentivare il turismo:

“Siamo ad una svolta – afferma Vitale – occorre rimboccarsi le maniche e guardare al futuro, abbiamo l’obbligo morale di trovare la soluzione per non far andare via i nostri figli dalla nostra terra”.

Grazie agli incentivi del PNRR, sono stati avviati progetti per la creazione di parchi urbani attrezzati e impianti sportivi inclusivi, finalizzati a colmare le carenze territoriali e favorire l’integrazione sociale.

Il Prof. sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione tra Amministrazione, Coni, Federazioni, Enti ed Associazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Secondo lui:

“Con queste strutture, si dà l’opportunità alle famiglie e ai ragazzi di rivivere lo sport e l’allenamento all’aria aperta, prestando particolare attenzione alle persone con disabilità”.

Le novità per il 2025 e le prospettive future

Tra le novità più rilevanti, il Prof. annuncia la campagna tesseramenti ENDAS 2025, che include:

Affiliazione gratuita per le nuove Associazioni.

per le nuove Associazioni. Tessere gratuite per i membri del direttivo.

per i membri del direttivo. Scontistiche riservate per integratori e abbigliamento sportivo.

Inoltre, si sta creando una rete di professionisti del fitness qualificati per assistere laureandi e laureati in Scienze Motorie e avviare corsi di formazione specifici per istruttori e dirigenti.

Per quanto riguarda il Campo Scuola Aldo Penna, il Professore sottolinea il lavoro in corso:

“Stiamo organizzando una riunione con i dirigenti delle società reggine per fare il punto della situazione”.

L’attenzione è rivolta anche alla creazione di un nuovo disciplinare pista in collaborazione con l’Ufficio Sport di Reggio Calabria e il delegato Gianni Latella.

Conclusione

Il Prof. Vitale si scusa per le interruzioni, ma la sua agenda è piena di appuntamenti. Tra una telefonata e l’altra, ci confida: