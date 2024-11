ParaTaekwondo: Vincenzo Vlad Iacopino 3° classificato al Campionato Italiano

Campione regionale in carica, ha debuttato a livello nazionale con grande determinazione

Si è concluso il Campionato Italiano di Poomsae, freestyle e ParaTaekwondo 2024, che si è svolto al Pala200 di Settimo Torinese. Il ParaTaekwondo poomsae ha rappresentato uno dei momenti significativi dell’evento, esprimendo al meglio i valori di inclusione e determinazione che il taekwondo incarna. Gli atleti hanno confermato che il taekwondo è una disciplina per tutti, combinando valori umani e prestazioni agonistiche di altissimo livello.

La partecipazione della A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria

La A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria, impegnata a sostenere e promuovere la pratica del Taekwondo anche per atleti con disabilità, ha partecipato con il suo atleta paralimpico Vincenzo Vlad Iacopino, cintura blu categoria P20 (disturbo del neurosviluppo). Con il desiderio di creare un ambiente inclusivo per gli atleti speciali, l’associazione ha permesso a Vincenzo Vlad di esprimersi al meglio in questo sport.

Il successo di Vincenzo Vlad Iacopino

Vincenzo Vlad, campione regionale in carica, ha debuttato a livello nazionale con grande determinazione. Dopo oltre un mese di preparazione intensa in palestra, ha partecipato al Campionato Italiano, riuscendo a raggiungere le fasi finali e conquistando un prestigioso terzo posto. Questa medaglia rappresenta un traguardo importante: la prima medaglia nazionale di Para Taekwondo per la città di Reggio Calabria.

Il riconoscimento del Comitato Italiano Paralimpico Calabria

Il Comitato Italiano Paralimpico Calabria ha espresso un plauso al giovane atleta Vincenzo Vlad Iacopino per l’eccellente risultato ottenuto. Parole di apprezzamento sono state rivolte anche alla A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria, per il loro impegno nella promozione della cultura paralimpica e per i risultati raggiunti grazie al loro lavoro costante e appassionato.