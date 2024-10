Reggio, incendio in un deposito della zona sud – FOTO

Alle 16,30 circa di oggi tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Reggio, con 1 APS, due autobotti ed il carro autorespiratori, sono intervenute nella frazione Pellaro per fronteggiare l’incendio che ha interessato un deposito di materiale termoidraulico e condizionatori.

Gli uomini del comando provinciale hanno lavorato per oltre tre ore, per domare l’incendio e mettere in sicurezza tutti i locali, che sono andati distrutti dal forte calore sprigionato dal materiale depositato al suo interno. Sul posto anche il capo sezione provinciale, per coordinare le squadre.