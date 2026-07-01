Calcio, nasce la Villese RV: tutti gli obiettivi

Visione chiara e la volontà di costruire un futuro che sia all’altezza del passato

La fondazione della Villese RV segna un momento di grande rilevanza per la comunità di Villa San Giovanni. Dopo anni difficili, in cui la città ha visto dissolversi il proprio riferimento calcistico, la società torna oggi a esistere con una visione chiara, un’identità definita e un forte senso di responsabilità verso il territorio. La storia della Villese è intrecciata con quella della città: un percorso fatto di entusiasmo popolare, di partecipazione, di giovani cresciuti sui campi locali, di attività che hanno sostenuto la squadra e di tifosi che non hanno mai smesso di riconoscersi in quei colori. È una storia che ha conosciuto momenti complessi, ma che non ha mai perso il proprio valore simbolico.

La Villese RV nasce con l’obiettivo di rappresentare pienamente questa eredità. La società intende restituire alla città un progetto credibile, solido e capace di durare nel tempo, fondato su principi di sostenibilità gestionale, valorizzazione dei giovani talenti, coinvolgimento delle realtà del territorio e rilancio dell’entusiasmo cittadino. L’intento è quello di costruire un ambiente sportivo che sia espressione autentica della comunità, un luogo in cui i valori della città possano tradursi in impegno, crescita e partecipazione.

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La Villese RV si propone di essere un punto di riferimento per i giovani del settore giovanile, offrendo loro un percorso formativo serio e strutturato. Allo stesso tempo, la società vuole instaurare un rapporto diretto e continuativo con le attività locali, riconoscendo il ruolo centrale che il tessuto economico e sociale di Villa San Giovanni ha sempre avuto nel sostenere la squadra. Il rilancio della Villese non è soltanto un progetto sportivo, ma un investimento culturale e identitario: un modo per restituire alla città un simbolo che le appartiene e che può contribuire a rafforzarne il senso di comunità.

Con questo comunicato, la società conferma il proprio impegno a operare con trasparenza, serietà e dedizione, consapevole della responsabilità che deriva dal rappresentare una storia così radicata nel cuore dei cittadini. La Villese RV torna oggi con una visione chiara e con la volontà di costruire un futuro che sia all’altezza del passato e delle aspettative della città.