Finali Nazionali di Ginnastica: grande soddisfazione in casa Virtus Reggio

Grande soddisfazione in casa Virtus Reggio al termine delle Finali Nazionali di Ginnastica, disputate a Rimini, dove le ginnaste della società hanno ottenuto risultati di assoluto prestigio, confermandosi tra le migliori realtà del panorama Nazionale.Le atlete reggine hanno scritto una delle pagine più significative della stagione conquistando tre podi Italiani e ben otto finali di specialità, a testimonianza dell’elevato livello tecnico raggiunto e della qualità del lavoro svolto durante l’intero anno sportivo.

Le Finali Nazionali di Rimini rappresentano così un’ulteriore conferma dell’eccellenza della Virtus Reggio, pronta a guardare con entusiasmo ai prossimi impegni agonistici. A condividere questo importante appuntamento erano presenti il vicepresidente Enzo Costantino e le tecniche Carmen Loprevite e Caterina Albanese, che hanno seguito da vicino le atlete durante tutta la competizione. Tra le protagoniste della spedizione spicca Martina Alampi A5 LC2 che, dopo aver chiuso al primo posto le qualificazioni alla palla, ha conquistato l’accesso a entrambe le finali di specialità, salendo sul podio con una prestigiosa medaglia di Bronzo. Brillante anche l’esordio della giovane A1 La2 Gaia Labate, capace di centrare entrambe le finali di specialità e di conquistare la medaglia di Bronzo alla palla, oltre a un eccellente quinto posto al corpo libero su un lotto di ben 90 partecipanti.

Sul podio sale anche Gioia Castellone, A2 La2, Campionessa Italiana alla scorse Finali ,conquista uno splendido Bronzo alla palla grazie a un esercizio eseguito con eleganza, precisione e determinazione. Applausi anche per Angela Cannistrà, LC2 A4 che ha sfiorato il podio con un eccellente quarto posto. Il suo coinvolgente esercizio ispirato a Michael Jackson ha conquistato il pubblico, confermandola tra le atlete di punta della Virtus Reggio. Ottimo anche l’esordio di Valentina Maesano, classificandosi al sesto posto alla palla e centrando la finale di specialità, così come convincente è stato il debutto di Alice Benedetti, quinta al corpo libero e anche lei qualificatasi per la finale di specialità. Buona anche la prova di Alice Perla, che ha mancato la finale per pochi decimi, mettendo comunque in mostra qualità tecniche e interessanti prospettive di crescita.Tra le protagoniste della Virtus anche Miriam Fallara, già plurimedagliata nella passata edizione delle Finali Nazionali, che ha confermato il proprio valore con un’elegante prestazione, restando tra le migliori della competizione. Brava anche Sofia Bottafava ha affrontato la gara con determinazione ed epressività. Alcune imprecisioni non le hanno permesso di ottenere il risultato sperato, ma il talento e le qualità dimostrate rappresentano un importante patrimonio per il futuro della Virtus Reggio. Il bilancio finale è estremamente positivo: tre medaglie di bronzo e otto finali di specialità certificano la crescita costante della società e il valore di un gruppo che continua a distinguersi ai massimi livelli della ginnastica italiana.