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‘Città a misura di diritti’: all’UniDA un confronto su inclusione, diritti e ruolo dei servizi

Diritti e inclusione sotto i riflettori. Un confronto per ridisegnare un territorio capace di accogliere davvero tutti

01 Luglio 2026 - 16:46 | Comunicato stampa

Dante Alighieri New

Venerdì 3 luglio 2026, dalle ore 9.30, presso l’Aula Magna “Italo Falcomatà” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si terrà il convegno “Città a misura di diritti – Inclusione e Diritti: il territorio che accoglie”, promosso dall’Associazione Nazionale Assistenti Sociali – Segreteria della Calabria, in collaborazione con il progetto CAD – Enti in Rete, sostenuto da Oxfam Italia nell’ambito del programma Connecting Spheres. L’iniziativa è patrocinata dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” ed è accreditata dall’Ordine Assistenti Sociali della Calabria.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto sul ruolo delle istituzioni, dei servizi e delle professioni nella promozione dei diritti, nel contrasto alle discriminazioni e nella costruzione di comunità più inclusive.

Il ruolo delle reti territoriali

Attraverso il contributo di docenti universitari, assistenti sociali, rappresentanti del terzo settore e di Arcigay nazionale saranno approfonditi i temi dell’inclusione, della tutela dei diritti e della responsabilità delle reti territoriali nel promuovere contesti capaci di accogliere e valorizzare ogni persona.

L’evento è accreditato dal CROAS Calabria con il riconoscimento di 3 crediti formativi e 1 credito deontologico.

Locandina Convegno AssNAS

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