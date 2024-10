Incendio a Ecolandia, la Direzione: ‘Uniti si superano le difficoltà: qui al Parco è vietato cancellare i sogni’

Di seguito il comunicato stampa della Direzione del Parco Ecolandia che risponde ai numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà ricevuti in queste ore da cittadinanza e istituzioni.

Si legge nella nota:

“Gli innumerevoli attestati di solidarietà e di vicinanza di tanti cittadini, di associazioni locali, regionali ed in taluni casi nazionali, stanno a testimoniare quanto il parco Ecolandia sia divenuto anno dopo anno prezioso patrimonio della città metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria”.

Prosegue la Direzione nel suo messaggio:

“Il timore di perdere questo prezioso Bene Comune ha spinto i più a chiedere di continuare a mantenere fede all’impegno, preso molti anni fa, di rendere il parco sempre più bello ed attrattivo, nonostante le difficoltà che in questi anni non sono mancate. Desideriamo ringraziare tutti coloro che abbiamo sentito affettuosamente vicini a seguito dell’incendio che ha distrutto gli uffici amministrativi del Parco”.

Conclude così il comunicato stampa della Direzione del Parco Ecolandia:

“Sabato 13 Aprile alle ore 17 al parco Ecolandia vorremmo condividere con tutti un momento di incontro, per continuare a camminare insieme; in tale occasione, chiediamo simbolicamente di portare un segno di ripartenza e ricostruzione della direzione (una risma di carta, un pacco di pennarelli, …) e di scrivere, su ciò che resta del muro incendiato, il proprio nome o della propria organizzazione, per confermare la presenza, perché è solo uniti che si superano le difficoltà e si testimonia alle nuove generazioni che al Parco Ecolandia è vietato cancellare i sogni”.