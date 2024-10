Incendio a Parco Ecolandia, la Direzione: ‘Raso al suolo il cuore pulsante del Consorzio’ – FOTO

"Ecolandia non è nuova a episodi vandalici, furti, incendi, e si è sempre rialzata avendo scelto di resistere nel nostro territorio" così nella nota

Di seguito il comunicato stampa da parte della Direzione del Parco Ecolandia in seguito all’incendio di oggi che ha interessato le strutture degli uffici amministrativi.

Un rogo devastante ha, nella giornata di oggi, raso di fatto al suolo gli uffici della direzione del Parco Ecolandia, cuore pulsante dell’attività del Consorzio Ecolandia, soggetto gestore del Parco e promotore, unitamente ai suoi soci e alla rete allargata, di numerose iniziative e attività di carattere culturale, educativo, ambientale e tecnologico.

Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, unitamente alle Forze dell’Ordine, e sono in corso gli accertamenti per comprendere l’eventuale natura dolosa.

Il Consorzio Ecolandia, soggetto del terzo settore, aderente alla rete promossa dall’Associazione Libera “La libertà non ha pizzo”, ha nei suoi dieci anni di attività trasformato il Parco da luogo vandalizzato e abbandonato a luogo significativo e eccellenza del Sud Italia.

Qualunque sia la natura dell’incendio, comunque Ecolandia non è nuova a episodi vandalici, furti, incendi, e si è sempre rialzata avendo scelto di resistere nel nostro territorio ed essere protagonisti del cambiamento.

Lo faremo anche stavolta, anzi forse di più. Continueremo a garantire la nostra presenza al Parco, riaprendo i cancelli perché solo con la cittadinanza attiva e la partecipazione si può prendere cura dei beni collettivi. Lo vorremmo fare con i cittadini, con le tante associazioni a noi vicine, con le istituzioni a cui chiediamo di ribadire e impegnarsi, ognuno per la propria parte, affinchè questa ulteriore pagina di storia sia ricordata come segno per una rinascita della comunità tutta.