Calabria, in fiamme edificio scolastico in costruzione – FOTO e VIDEO

Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, con personale della sede centrale e del distaccamento di Petilia Policastro, sono impegnate nel comune di Isola Capo Rizzuto (KR) per un incendio che ha interessato un edificio scolastico in fase di costruzione.

Sul posto, a supporto, è intervenuta anche una squadra proveniente dal distaccamento di Sellia Marina (CZ).

L’incendio e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme, sviluppatesi inizialmente dal tetto della struttura, si sono rapidamente propagate all’intero fabbricato. Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, con l’impiego di oltre 20 unità dei Vigili del Fuoco e i seguenti mezzi:

3 autopompe serbatoio (APS)

3 autobotti per il rifornimento idrico

per il rifornimento idrico 1 autoscala

1 automezzo NBCR per l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

per l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 3 pick-up con modulo antincendio

L’intervento è finalizzato alla completa estinzione del rogo e alla successiva bonifica dell’area.

Nessun danno a persone

Al momento non si registrano danni a persone.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di rispettiva competenza.