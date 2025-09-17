Calabria, in fiamme edificio scolastico in costruzione – FOTO e VIDEO
Sul posto più di 20 unità dei vigili del fuoco, nessun danno a persone
17 Settembre 2025 - 17:56 | Comunicato Stampa
Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, con personale della sede centrale e del distaccamento di Petilia Policastro, sono impegnate nel comune di Isola Capo Rizzuto (KR) per un incendio che ha interessato un edificio scolastico in fase di costruzione.
Sul posto, a supporto, è intervenuta anche una squadra proveniente dal distaccamento di Sellia Marina (CZ).
L’incendio e l’intervento dei Vigili del Fuoco
Le fiamme, sviluppatesi inizialmente dal tetto della struttura, si sono rapidamente propagate all’intero fabbricato. Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, con l’impiego di oltre 20 unità dei Vigili del Fuoco e i seguenti mezzi:
- 3 autopompe serbatoio (APS)
- 3 autobotti per il rifornimento idrico
- 1 autoscala
- 1 automezzo NBCR per l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- 3 pick-up con modulo antincendio
L’intervento è finalizzato alla completa estinzione del rogo e alla successiva bonifica dell’area.
Nessun danno a persone
Al momento non si registrano danni a persone.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di rispettiva competenza.