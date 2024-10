Incendio bus navetta Borgo Croce, il ‘paese delle favole’ non smetta di sognare

Che amarezza.

Le immagini del furgoncino dell’associazione Borgo Croce distrutto dalle fiamme generano una sensazione di sdegno, impotenza, incredulità e tristezza.

Leggi anche

Un pugno nello stomaco, in primis per lo straordinario gruppo di persone che ha trasformato un luogo dimenticato, in un luogo magico, di speranza, semplicemente ‘da favola’. Allo stesso modo, offesi e arrabbiati, sono tutti i reggini e non solo che hanno attraversato, apprezzandone, in questi anni, in ogni loro centimetro, le viuzze colorate del borgo.

Nato con l’intenzione di valorizzare e promuovere il territorio, il progetto Borgo Croce deve il suo straordinario successo ad un gruppo di giovani innamorati della propria terra. In quel piccolo fazzoletto, a pochi passi da Fiumara, si è avverato un sogno. Quello di trasformare un luogo dimenticato e spopolato in un’isola felice, capace di attrarre a sé migliaia di turisti dall’intero Sud Italia.

In meno di quattro anni, Maria Grazia Chirico e il suo team, con pennelli e vernice in mano, hanno ridato sorriso e speranza ai pochi abitanti rimasti.

Adesso, dopo l’ignobile gesto, in attesa dell’esito delle indagini degli organi inquirenti, la ferita aperta dovrà essere presto rimarginata con altrettante azioni virtuose da parte del team di Mariagrazia e con il sostegno di tutti noi. Da oggi, l’associazione ‘Borgo Croce‘ è ancora più forte. Lo testimoniano i numerosissimi commenti che rimbalzano sui social. E c’è già chi pensa ad una raccolta fondi, che attraverso questo articolo, intendiamo rilanciare. L’idea è di Carlo Taverriti:

“Troppo facile fare gli indignati e poi tenersi le mani, lancio una proposta, facciamo un gazebo in città e proviamo a raccogliere i fondi per ricomprare la navetta. Il futuro per la nostra città va combattuto con l’azione e non con le chiacchiere”.

CityNow c’è. Forza Borgo Croce. Il ‘paese delle favole’ non smetta mai di sognare.