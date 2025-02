Furgone in fiamme sulla SS106: intervento dei Vigili del Fuoco

L'intervento tempestivo ha consentito la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza sia del mezzo che dell’area circostante

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta sulla SS106 Var/A in direzione Catanzaro, nei pressi dello svincolo per Catanzaro Ovest, per l’incendio di un automezzo.

L’incendio del furgone sulla SS106

Il rogo ha coinvolto un furgone in transito adibito al trasporto di materiale elettrico, che, per cause accidentali, ha preso fuoco. A bordo si trovava il solo conducente, che, accortosi del fumo proveniente dal vano motore, ha prontamente fermato il mezzo e lo ha abbandonato prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza sia del mezzo che dell’area circostante. Non si registrano danni a persone.