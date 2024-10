Reggio, ennesimo incendio: distrutta la macchina del sindaco Malara

E' successo a mezzanotte e mezza. Il primo cittadino di Santo Stefano in Aspromonte svegliato in piena notte dalla Polizia

L’ennesimo incendio a Reggio Calabria. Questa volta in centro città, in via XXIV maggio, vicino l’abitazione del sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara. La sua auto, un SUV Dr, è stata distrutta dalle fiamme.

In corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Al vaglio anche le registrazioni delle quattro telecamere della zona che avrebbero potuto immortalre eventuali gesti dolosi.

La redazione di CityNow, in attesa dell’esito delle indagini, esprime solidarietà al primo cittadino di Santo Stefano.

Si tratta dell’ennesimo incendio avvenuto in piena notte. Dopo i due incendi al Parco Ecolandia, il pulmino di Borgo Croce e lo scuolabus di San Roberto, ecco un’altra pessima notizia, che colpisce questa volta l’auto del sindaco Malara.